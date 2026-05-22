Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο διασώστες και ένα κορίτσι, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, παρά την κατάπαυση πυρός που είναι σε ισχύ μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Πλήγμα στο χωριό Ντέιρ Κανούν αλ-Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου» στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο διασώστες προσκείμενοι στο σιιττικό κίνημα Αμάλ, που είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ, καθώς και ένα κορίτσι από τη Συρία, δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση. Ο ένας από τους διασώστες που σκοτώθηκε εργαζόταν επίσης ως ανεξάρτητος φωτογράφος.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε επίσης την κοινότητα Χαναουίγια, κοντά στην Τύρο, σκοτώνοντας τέσσερις διασώστες προσκείμενους στη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.