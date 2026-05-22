H Ουκρανία επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Γιαροσλάβλ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, κατά το πιο πρόσφατο από μια σειρά πληγμάτων του Κιέβου σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

«Ιδιαίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας επιχείρησαν κατά στόχων που συνδέονται με το διυλιστήριο πετρελαίου της Γιαροσλάβλ -περίπου 700 χιλιόμετρα από το έδαφός μας», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη Ρωσία, έχοντας στόχο να διαταράξει τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία και να προκαλέσει πλήγμα στα έσοδα που βοηθούν τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί μετά τον πόλεμο στο Ιράν και οι κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου της Μόσχας έχουν χαλαρώσει.

Το Κίεβο υιοθετεί επίσης ολοένα και περισσότερο την τακτική να χτυπά πολλές φορές τις ίδιες εγκαταστάσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει 11 ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αυτόν τον μήνα από τις 21 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, αυτού του Κίρισι.

Σχεδόν όλα τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στην κεντρική Ρωσία έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή καυσίμου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και δηλώσεις πηγών στο Reuters αυτήν την εβδομάδα.

«Φέρνουμε τον πόλεμο πίσω στην πατρίδα –στη Ρωσία—και αυτό είναι το δίκαιο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε παράλληλα σήμερα ότι η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» από πράκτορα των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών σε ενεργειακή εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

«Ένας πράκτορας των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ένας Ρώσος πολίτης γεννηθείς το 2003, συνελήφθη στην πόλη Νοβοροσίσκ», μετέδωσε το RIA επικαλούμενο ανακοίνωση της FSB.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

