Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας Μπακίρκεϊ, με τις τουρκικές αρχές να προχωρούν – σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας – σε εκτεταμένες έρευνες για χρήση ναρκωτικών ουσιών από πρόσωπα της showbiz.

Όπως αναφέρεται, η έρευνα βασίστηκε σε καταγγελίες, ψηφιακό υλικό και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρχές, δημιουργώντας – κατά τις εισαγγελικές εκτιμήσεις – εύλογες υπόνοιες για χρήση απαγορευμένων ουσιών από γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης (Μπεσίκτας, Σαριγιέρ, Μπέγιογλου, Καϊτάχανε και Ουσκουντάρ) καθώς και στη Μούγλα, με συνολικά 25 διευθύνσεις να τίθενται στο στόχαστρο των αρχών. Για όλους τους εμπλεκόμενους εκδόθηκαν εντάλματα προσαγωγής.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η ηθοποιός Serenay Sarıkaya προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω social media, αναφέροντας ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και θα επιστρέψει στην Τουρκία για να δώσει εξηγήσεις όταν κληθεί. Αντίστοιχα, ο τραγουδιστής Tan Taşçı δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για την εμπλοκή του στην υπόθεση και ότι συνεργάζεται με τις αρχές μέσω του δικηγόρου του, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε αυτοβούλως για κατάθεση.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο τραγουδιστής Mert Demir, ο οποίος είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές, χωρίς ωστόσο να προκύψει θετικό αποτέλεσμα σε σχετικούς ελέγχους.

Παράλληλα, αναφορά γίνεται και στον δημοσιογράφο Mirgün Cabas, ο οποίος σε δημόσια δήλωσή του σημείωσε ότι ενημερώθηκε για την εμπλοκή του από τα μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε διαδικασία νομικής ενημέρωσης λόγω προσωπικών οικογενειακών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν ή οδηγήθηκαν για κατάθεση συνολικά 25 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων γνωστά ονόματα της τουρκικής μουσικής και τηλεοπτικής σκηνής, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και η έρευνα συνεχίζεται.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν ψηφιακά δεδομένα και ευρήματα από κατ’ οίκον έρευνες, τα οποία έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, με τις ανακριτικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

