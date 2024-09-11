Οι κεραυνοί έκαναν «τη νύχτα... μέρα» στην Εύβοια

Εντονα αισθητή ήταν η επέλαση της κακοκαίριας Atena στην Εύβοια με έντονη κεραυνική δραστηριότητα η οποία έκανε τη… «νύχτα μέρα στο νησί».
Ενδεικτική εικόνα της κατάστασης αποτελεί ο παρακάτω χάρτης που παρουσιάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα που είχε συσσωρευτεί νότια του νησιού.
@evima.gr Κεραυνοί έβαλαν «φωτιά» στον ουρανό της Εύβοιας ⚡️ #evia #evoia #evoiaisland #evoiagreece #thunder #thunderstorm #tik_tok #tiktokgr #tiktokgreece #foryou #fy #foryoupage ♬ Thunder - Imagine Dragons
Σκύρος
Η κακοκαιρία Ατένα χτύπησε και το Νησί της Σκύρου.
Συγκεκριμένα ισχυρή βροχόπτωση έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης στο νησί χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα.
Η βροχή έπεσε για περίπου μία ώρα συνοδευόμενη από διπλό ουράνιο τόξο.
Πηγή: evima
- Βελτιώνεται από το απόγευμα ο καιρός , στις περισσότερες περιοχές. Νέο Βαρομετρικό χαμηλό από την Παρασκευή θα δώσει βροχές κυρίως στα Δ και Β. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.
- Ισχυρές καταιγίδες με κεραυνούς και χαλάζι προβλέπονται σήμερα - Πού αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία Atena τις επόμενες ώρες
- Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία ΑΤΕΝΑ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.