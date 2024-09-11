Οι κεραυνοί έκαναν «τη νύχτα... μέρα» στην Εύβοια

Εντονα αισθητή ήταν η επέλαση της κακοκαίριας Atena στην Εύβοια με έντονη κεραυνική δραστηριότητα η οποία έκανε τη… «νύχτα μέρα στο νησί».

Ενδεικτική εικόνα της κατάστασης αποτελεί ο παρακάτω χάρτης που παρουσιάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα που είχε συσσωρευτεί νότια του νησιού.

Σκύρος

Η κακοκαιρία Ατένα χτύπησε και το Νησί της Σκύρου.

Συγκεκριμένα ισχυρή βροχόπτωση έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης στο νησί χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα.

Η βροχή έπεσε για περίπου μία ώρα συνοδευόμενη από διπλό ουράνιο τόξο.

