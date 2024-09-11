Λογαριασμός
Οι κεραυνοί έκαναν «τη νύχτα... μέρα» στην Εύβοια- Δείτε βίντεο

Εντονη κεραυνική δραστηριότητα στην Εύβοια

Εντονα αισθητή ήταν η επέλαση της κακοκαίριας Atena στην Εύβοια με έντονη κεραυνική δραστηριότητα η οποία έκανε τη… «νύχτα μέρα στο νησί».

Ενδεικτική εικόνα της κατάστασης αποτελεί ο παρακάτω χάρτης που παρουσιάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα που είχε συσσωρευτεί νότια του νησιού.

@evima.gr Κεραυνοί έβαλαν «φωτιά» στον ουρανό της Εύβοιας ⚡️ #evia #evoia #evoiaisland #evoiagreece #thunder #thunderstorm #tik_tok #tiktokgr #tiktokgreece #foryou #fy #foryoupage ♬ Thunder - Imagine Dragons

Σκύρος

Η κακοκαιρία Ατένα χτύπησε και το Νησί της Σκύρου.

Συγκεκριμένα ισχυρή βροχόπτωση έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης στο νησί χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα.

Η βροχή έπεσε για περίπου μία ώρα συνοδευόμενη από διπλό ουράνιο τόξο.

ghrthrt

Πηγή: evima

