Πολάκης, Δούρου, Παππάς φέρνουν τροπολογία με ονομαστική ψηφοφορία στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου κατέθεσαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία, με την οποία απαντούν στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου, και ζητούν ονομαστική ψηφοφορία.

Η τροπολογία, την οποία επίσης υπογράφουν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Φωτεινή Καρυστινάκη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, επί της ουσίας αποτυπώνει το κείμενο που μοιράστηκε το πρωί και υπέγραψαν τα 39 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Το κείμενο - τροπολογία βάζει ουσιαστικά σε ψηφοφορία τη μη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας ότι «τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά». Οι υπογράφοντες ζητούν πολιτικές συνεργασίες με τη δημιουργία οδικού χάρτη για τη συγκρότηση «στρογγυλού τραπεζιού» δυνάμεων και τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Επίσης, ζητούν άμεση επαφή με Νίκο Κοτζιά, Λούκα Κατσέλη, Αλέξη Τσίπρα, Νέα Αριστερά και στελέχη της διακυβέρνησης 2015-2019.

Το κείμενο της τροπολογίας.

«Όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες

» Η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όπου η πολιτική αλλαγή και η συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου απέναντι στη Δεξιά αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την ιστορία, τους αγώνες και τη δημοκρατική του κουλτούρα, δεν μπορεί να είναι ένας παθητικός παρατηρητής των εξελίξεων ούτε ένας προσωρινός σταθμός αναμονής.

» Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά.

» Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα, σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή «δανεισμού» στελεχών.

» Για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης, υιοθετούμε οδικό χάρτη με σαφή στόχο.

» Τη συγκρότηση «στρογγυλού τραπεζιού» συντεταγμένων δυνάμεων, για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξης μάχης και την κοινή εκλογική κάθοδο.

» Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά,, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύτηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019.

» Χαιρετίζουμε την επιστολή του Νίκου Κοτζιά ως μια θετική συμβολή στην προσπάθεια συγκρότησης του προοδευτικού πόλου, η οποία μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για την ενότητα του χώρου.

» Δεν μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη» ή θερινή Ραστώνη, αντιθέτως, αναδιατάσσουμε όλες τις κομματικές μας δυνάμεις σε θέση εκλογικής μάχης.

Για την εξασφάλιση μιας ισχυρής παρουσίας, προχωράμε άμεσα στη:

• Συγκρότηση και λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου, σύμφωνα με το καταστατικό, το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη.

• Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου.

• Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος.

• Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

Επαναλαμβάνουμε, όπως και στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του Μαρτίου, ότι θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή των εξελίξεων.

Αλεξιάδης Τρύφων – μέλος ΠΓ

Δούρου Ρένα – μέλος ΠΓ

Καρυστινάκη Φωτεινή – μέλος ΠΓ

Παναγιωτόπουλος Γιώργος – μέλος ΠΓ

Παππάς Νίκος – μέλος ΠΓ

Πολάκης Παύλος – μέλος ΠΓ»

Και 2η τροπολογία

Δεύτερη τροπολογία - προσθήκη στην πρόταση Φάμελλου κατέθεσαν οκτώ μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής της ΚΕ (Λαμπρίδης Χρήστος, Μπουλέκος Γιάννης, Γεωργιάδης Κώστας, Ευαγγελοπούλου Ελένη, Λάζου Βασιλική, Πετράς Δημήτρης, Σταυριδόπουλος Θράσος, Τζανέτος Φώτης).

Οι οκτώ ζητούν να γίνει αποδεκτή η ακόλουθη τροποποίηση του κειμένου της εισήγησης. Στην παράγραφο όπου αναφέρεται η φράση «Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά» να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί από την ακόλουθη διατύπωση: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο των ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων του για τη συνεργασία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων και τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας, επισπεύδει άμεσα τη διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους, καθώς και με το νεοσυσταθέν κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, την πρωτοβουλία του οποίου προσεγγίζουμε με συντροφική διάθεση. Στόχος της διαδικασίας είναι να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη εκλογικής συμπόρευσης στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών συγκλίσεων.»

Πηγή: skai.gr

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