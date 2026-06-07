Συγκλονιστικό Βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σώζουν άνδρα που ήθελε να πέσει από κτίριο στον Πειραιά

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψαν τα χειρότερα στον Πειραιά, σώζοντας έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά χάρη στην άμεση και ψύχραιμη επέμβασή τους

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, καταγράφεται η επιχείρηση των αστυνομικών, οι οποίοι προσέγγισαν με ψυχραιμία και προσοχή τον άνδρα και κατάφεραν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο.

Στο βίντεο ακούγεται ο αστυνομικός να του λέει «άκουσε με όλα θα πάνε καλά αδερφέ, για το καλό σου είμαστε εδώ».



Πηγή: skai.gr

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