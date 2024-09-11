Ισχυρές καταιγίδες με κεραυνούς, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους θα αποτελέσουν το βασικό σκηνικό του καιρού και σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, με την κακοκαιρία Atena να συνεχίζει την επέλασή της μέχρι και τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε τη Δευτέρα η κακοκαιρία που συνοδεύεται από βαρομετρικό χαμηλό στο Βόρειο Αιγαίο θα συνεχίσει να επηρεάζει τη βόρεια και ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ειδικότερα:

Α. Μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου (Θάσο, Σαμοθράκη, Αγ. Ευστράτιο και Λήμνο).

Β. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και κατά περιόδους θα είναι έντονες.

Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σε όλη τη χώρα.

Σε ποια σχολεία δεν θα ηχήσει «πρώτο κουδούνι» λόγω κακοκαιρίας

Σε πολλές περιοχές έχουν σταλεί μηνύματα 112 που καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάλλεται το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Λήμνου, το οποίο θα χτυπούσε σήμερα Τετάρτη.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα

Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες σε τμήματα της Θράκης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 28-29, στη Θεσσαλία από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 10 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα από 12 έως 29-30 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 27 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία καθώς και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα.

Στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία άστατος, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτκά. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα. Από το βράδυ γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κύκλάδες, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια καταιγίδες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Κρήτη, νεφώσεις με πιθανούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυριως στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: ’στατος, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

