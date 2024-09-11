Σήμερα Τετάρτη Στα ανατολικά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κατά τόπους ισχυρές στη Θράκη και το Α Αιγαίο , που βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 29 βαθμούς , και τοπικά στα Νότια έως 30 βαθμούς .

Την Πέμπτη, Λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στο Α Αιγαίο , και από το απόγευμα στα δυτικά , γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι Δ 4 με 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο .

Την Παρασκευή Τοπικές Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Στα Δ , τα Β και βαθμιαία στα νησιά του Α Αιγαίου , τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες . Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Δ – ΝΔ με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Ηλιοφάνεια με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Άστατος, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.