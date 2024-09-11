Λογαριασμός
Βελτιώνεται από το απόγευμα ο καιρός , στις περισσότερες περιοχές. Νέο Βαρομετρικό χαμηλό από την Παρασκευή θα δώσει βροχές κυρίως στα Δ και Β. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τετάρτη Στα ανατολικά θα εκδηλωθούν  βροχές και σποραδικές καταιγίδες ,  κατά τόπους ισχυρές στη Θράκη και το Α Αιγαίο , που βαθμιαία θα εξασθενήσουν.  Στην υπόλοιπη χώρα  άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα  κυρίως στα ηπειρωτικά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5  μποφόρ.   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 29 βαθμούς , και τοπικά στα Νότια έως 30 βαθμούς .

Την Πέμπτη, Λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στο Α Αιγαίο , και από το απόγευμα στα δυτικά , γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα.  Άνεμοι Δ 4 με 5 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο . 

Την Παρασκευή  Τοπικές  Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν  κυρίως στα δυτικά και  τα βόρεια    Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Στα Δ , τα Β  και βαθμιαία στα νησιά του Α Αιγαίου ,  τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες . Στην  υπόλοιπη  χώρα  αραιή συννεφιά  κατά διαστήματα πιο πυκνή. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ – ΒΔ  4 με 6 μποφόρ και στο  Αιγαίο  Δ – ΝΔ με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Ηλιοφάνεια με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι – απόγευμα.  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς     

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Άστατος, με τοπικές μπόρες  και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.  Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

