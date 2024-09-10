Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο προβλέπει ότι η κακοκαιρία ΑΤΕΝΑ, κινείται ανατολικά και επηρεάζει τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Μέχρι τις βραδινές ώρες της Τρίτης (10-9-2024) στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στα βόρεια). Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα. Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (11-09-24) στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στην ανατολική Μακεδονία προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα. Από το βράδυ της Τρίτης (10-09-24) έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα τη νύχτα της Τρίτης (10-09-24) και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Αγ. Ευστράτιος και Λήμνος) προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.