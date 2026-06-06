Η μετακίνηση Κυρανάκη «ξεκλειδώνει» αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα – Τα ονόματα που ακούγονται

Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από το υπουργείο Μεταφορών «ξεκλειδώνει» τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με τις ανακοινώσεις να γίνονται την ερχόμενη Πέμπτη από τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Γιάννη Καντέλη, το πρόσωπο που ακούγεται πως θα αντικαταστήσει τον κ. Κυρανάκη ως αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών είναι ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αυτό το σενάριο είναι ακόμα στο 50-50, καθώς ο πρωθυπουργός θα πρέπει πρώτα να βρει το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον κ. Μαρινάκη και θα μπει στην κρίσιμη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Όσον αφορά το ποιοι μπορεί να είναι οι αντικαταστάτες του κ. Μαρινάκη, υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι.

Ένα σενάριο είναι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, να μεταφερθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με έναν ευρύτερο ρόλο ως υπουργός Επικρατείας, έχοντας και την ευθύνη της επικοινωνίας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση θα ανοίξει κι άλλη θέση στο υπουργικό σχήμα και θα φέρει ευρύτερες καραμπόλες.

Επίσης, για τη θέση του εκπροσώπου της κυβέρνησης ακούγονται έντονα τα ονόματα του Τάσου Χατζηβασιλείου, της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Τις τελικές αποφάσεις αναμένεται να πάρει ο κ. Μητσοτάκης τη Δευτέρα που θα γυρίσει στο γραφείο του από το σύντομο ταξίδι το οποίο πραγματοποιεί στη Βοστώνη.

Πηγή: skai.gr

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