Ολυμπιακός: Ατομικό ο Ντόρσεϊ πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εν όψει της αυριανής αναμέτρησης.

Θυμίζουμε πως ο γκαρντ των ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται με τενοντίτιδα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από τους δύο πρώτους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Το γεγονός ότι σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα και δεν μπήκε σε φουλ ρυθμούς, μειώνει τις πιθανότητες να δώσει αύριο το “παρών” στο Game 3 κόντρα στους πράσινους.

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Πηγή: skai.gr

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