Τις προβλέψεις των ειδικών που έχουν προειδοποιήσει ότι οι κλιματικές συνθήκες θα χειροτερεύουν από καλοκαίρι σε καλοκαίρι επιβεβαιώνουν στοιχεία για το φετινό κύμα καύσωνα στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος σε διάρκεια από εκείνον του 2023 ενώ ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο που αναδεικνύουν οι μετρήσεις αποτελεί το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε διάρκεια καύσωνες της σύγχρονης μετεωρολογικής ιστορίας στη χώρα μας, σημειώθηκαν σε δύο διαδοχικές χρονιές πέρυσι και φέτος

Ειδικότερα, η χώρα μας τον Ιούλιο του 2023 αλλά και του 2024 επηρεάστηκε από δύο μεγάλους σε διάρκεια καύσωνες. Ο καύσωνας του Ιουλίου του 2023 είχε διάρκεια 15 ημερών και ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνας που είχε επηρεάσει ποτέ τη χώρα μας έως τότε. Ο καύσωνας του 2024 ξεπέρασε αυτόν του 2023, με συνολική διάρκεια 16 ημερών.

Και οι δύο καύσωνες χαρακτηρίστηκαν από μεγάλο αριθμό σταθμών του δικτύου meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στους οποίους καθημερινά η θερμοκρασία ξεπέρασε τα όρια των 37 °C και 40 °C. Αυτό υποδηλώνει τη μεγάλη γεωγραφική έκταση των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Στον καύσωνα του 2024 ο αριθμός σταθμών με μέγιστη θερμοκρασία από 37 °C και πάνω δεν έπεσε ποτέ κάτω των 100 για 16 συνεχόμενες ημέρες. Σε αντίθεση με τον καύσωνα του 2023 όπου ο αριθμός των σταθμών με μέγιστη θερμοκρασία από 37 °C και πάνω, έπεσε κάτω από τους 100 για 3 φορές μέσα στο διάστημα των 15 ημερών.

Στον καύσωνα του 2023 ήταν διακριτές τρεις φάσεις, με αρκετές διαφορές ως προς την ένταση και την έκταση των υψηλών θερμοκρασιών. Στον καύσωνα του 2024 η κατανομή ήταν πιο ομοιόμορφη μέσα στο διάστημα 16 ημερών που διήρκησε ο καύσωνας.

Ο καύσωνας του 2024 δεν παρουσίασε τις ακραίες τιμές όπως κατά τη διάρκεια του καύσωνα το 2023. Υπενθυμίζουμε ότι το 2023 η θερμοκρασία έφτασε και ξεπέρασε τους 45 °C σε αρκετές περιοχές (π.χ. Γύθειο, Κρανίδι, Άμφισσα, Αυλίδα, Παλαιόχωρα Χανίων) ενώ τον Ιούλιο του 2024 η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν οι 43.1 °C στη Σκάλα Μεσσηνίας.

Παρόλο που τον φετινό Ιούλιο δεν παρουσιάστηκαν πάρα πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας όπως το 2023, σε πολλές περιοχές της χώρας μας όπως στη Μακεδονία, στη Θράκη καθώς και σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας οι θερμοκρασίες που σημειώθηκαν μέσα στον καύσωνα του 2024 ήταν οι υψηλότερες που έχουν σημειωθεί για το μήνα Ιούλιο τουλάχιστον από το 2010 και μετά, οπότε και λειτουργεί μεγάλος αριθμός μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μερικοί σταθμοί του δικτύου meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που σημείωσαν ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούλιο είναι οι παρακάτω:

Αλεξανδρούπολη

Διδυμότειχο

Θάσος

Δράμα

Νέα Πέραμος - Καβάλα

Σέρρες

Ξάνθη

Θεσσαλονίκη

Νάουσα

Δίον Πιερίας

Κέρκυρα

Αμφιλοχία

Πειραιάς

Πάτρα

Ζαχάρω Ηλείας

Σημειώνεται επίσης ότι σε περιοχές όπως η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και η Σκάλα Μεσσηνίας, η μέγιστη θερμοκρασία στον καύσωνα του 2024 ήταν υψηλότερη από τους 40 °C για 14 και 13 συνεχόμενες ημέρες αντίστοιχα.

Ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε διάρκεια καύσωνες της σύγχρονης μετεωρολογικής ιστορίας στη χώρα μας, σημειώθηκαν σε δύο διαδοχικές χρονιές πέρυσι και φέτος.

