Μεταβολή του καιρού στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα Τρίτη η ΕΜΥ. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές. Η μέγιστη θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 34 με 36, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αρχικά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στη Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται μετά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγλιδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-07-2024

Αρχικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές εκτός από τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, όπου θα υπάρχουν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από νωρίς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και σε όλα τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά τους 34 με 36 βαθμούς, και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.