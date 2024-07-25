Καιρός σήμερα: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων – Ισχυρές βροχές και χαλάζι σε 5 περιοχές

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), θα σημειωθούν σύμφωνα με επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ:

Σήμερα Πέμπτη (25-07-2024)

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης) και την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου) από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Σαμοθράκης) από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην περιοχή Σποράδων και πρόσκαιρα στη βόρεια Εύβοια.

Το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες και στην Αττική.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει τους 33 με 35 και μόνο κατά τόπους στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία τοπικές νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και μέχρι αργά το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, έως τις μεσημβρινές ώρες στη βόρεια Εύβοια και το μεσημέρι-απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη βόρεια Εύβοια και πιθανώς το μεσημέρι - απόγευμα στη ανατολική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 35 και τοπικά στα νότια έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και κυρίως τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα στις Σποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως και τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες έως το απόγευμα. Tα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-07-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από νωρίς το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο, την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, την ηπειρωτική χώρα και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

