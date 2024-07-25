Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρού, θα σημειωθούν:
Σήμερα
1. μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία (συγκεκριμένα στους νομούς Χαλκιδικής, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς)
2. μέχρι αργά το απόγευμα, στην ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου) και στη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Σαμοθράκης)
3. πρόσκαιρα μέχρι νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Σποράδων και βόρειας Εύβοιας
4. τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο
- Τελευταία ημέρα σήμερα Πέμπτη με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά. Το Σαβ/Κυρ ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο , στα 6 με 7 μποφόρ.
