Αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών κατέγραψε σήμερα το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, έπειτα από 16 συνεχόμενες ημέρες καύσωνα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 38,7 °C.

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν μόνο σε περιοχές της Πελοποννήσου, της νότιας Κρήτης, καθώς και στη Ρόδο.

Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα καταγράφηκε στο Αστέρι Λακωνίας και ήταν ίση με 38,7°C και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 16 συνεχόμενες ημέρες που σημειώνεται μέγιστη θερμοκρασία κάτω από τους 40°C στην χώρα.

Δείτε πίνακα:

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 33,1 °C, ενώ 37 από τους 505 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37°C.

Πηγή: skai.gr

