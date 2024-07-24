Λογαριασμός
Καύσωνας: «Έπεσε» μετά από 16 ημέρες η θερμοκρασία - Στους 38,7 βαθμούς η μέγιστη - Πίνακας

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Ρόδου

Καύσωνας

Αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών κατέγραψε σήμερα το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, έπειτα από 16 συνεχόμενες ημέρες καύσωνα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 38,7 °C.

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν μόνο σε περιοχές της Πελοποννήσου, της νότιας Κρήτης, καθώς και στη Ρόδο.

Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα καταγράφηκε στο Αστέρι Λακωνίας και ήταν ίση με 38,7°C και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 16 συνεχόμενες ημέρες που σημειώνεται μέγιστη θερμοκρασία κάτω από τους 40°C στην χώρα.

Δείτε πίνακα: 

Θερμοκρασίες

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 33,1 °C, ενώ 37 από τους 505 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37°C.

