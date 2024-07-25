Σήμερα Πέμπτη Τοπικές Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Τα φαινόμενα στην Κ την Α Μακεδονία , τη Θράκη και τη ΒΑ Πελοπόννησο πιθανώς να είναι έντονα. Βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 36 βαθμούς.

Την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ , 4 με 6 μποφόρ , στα ΝΑ τοπικά 7 Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Δυτικά.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος , και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα Δ και Β του νομού θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Άνεμοι: Β 4 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες έως το απόγευμα. Άνεμοι: Β 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

