Τελευταία ημέρα σήμερα Πέμπτη με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά. Το Σαβ/Κυρ ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο , στα 6 με 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Πέμπτη Τοπικές  Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Τα φαινόμενα στην Κ την  Α Μακεδονία , τη Θράκη και τη ΒΑ Πελοπόννησο  πιθανώς να είναι έντονα. Βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Άνεμοι: Β  4 με 6  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς  και στα νησιά έως 35 με 36  βαθμούς.

Την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ , 4 με 6 μποφόρ , στα ΝΑ τοπικά 7  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Δυτικά.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος , και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά  και κυρίως στα Δ και Β του νομού θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες.  Άνεμοι: Β  4 με 5  μποφόρ Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη  με τοπικές μπόρες  και σποραδικές καταιγίδες έως το απόγευμα. Άνεμοι: Β  4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς .

