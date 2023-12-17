Κορύφωση της ψυχρής εισβολής και εξασθένηση των ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται σήμερα με τις χαμηλές θερμοκρασίες ωστόσο να παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στην ανατολική και νότια χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια τις πρωινές ώρες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Συγκεκριμένα, στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί από (μείον) -04 έως 07 με 09, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από (μείον) -03 έως 12 με 14, στο βόρειο Αιγαίο από 02 έως 09 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 09 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από (μείον) -01 έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών και πιθανώς μεμονωμένων καταιγίδων στο νότιο Ιόνιο. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Ιόνιο 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά κυρίως τις πρωινές ώρες. Σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 και στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά κυρίως τις πρωινές ώρες. Σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.