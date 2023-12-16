Έτσι θα εξελιχθεί η κακοκαιρία εξπρες με χιόνια και καταιγίδες

Σε κλοιό χιονιά βρίσκεται η Βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τις χιονοπτώσεις να είναι έντονες ακόμη και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο.

Στη Φλώρινα τα εκχιονιστικά δίνουν μάχη για να διατηρήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, ο αποχιονισμός είναι εντατικός και στη Θεσσαλία, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η άσφαλτος κάταπιε ένα ταξί οταν υποχώρησε το οδόστρωμα.

Στο Νυμφαίο Φλώρινας το έστρωσε για τα καλά.

Το χιόνι έχει φτάσει τα 80 εκατοστά.

Σύμφωνα με τους πολίτες, τα πράγματα είναι δύσκολα καθώς έχει πολύ χιόνι και θα συνεχίσει να χιονίζει.

Στο Νυμφαίο τα μηχανήματα αποχιονισμού δουλεύουν πυρετωδώς προκειμένου να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Στην περιοχή δεν έχει σταματήσει να χιονίζει εδώ και δύο μέρες.

«Το χιόνι είναι ασταμάτητο οπότε ανοίγουν και από πίσω ξανά κλείνει ο δρόμος»., σχολιάζει ο Γιάννης Νάτσης, ιδιοκτήτης ξενώνα στην περιοχή.

Άσπρη μέρα ξημέρωσε και για τους κατοίκους στην πόλη της Φλώρινας.

«Είμαστε συνηθισμένοι. Βέβαια είναι ακριβοθώρητο τα τελευταία χρόνια τώρα που έρχεται κοντά στις γιορτές είμαστε χαρούμενοι», σχολιάζει πολίτης ενώ άλλος προσθέτει πως αυτό το χιόνι είναι είναι λίγο.

Αυτό που απασχολεί τους κατοίκους, όμως, είναι άλλο.

Οι Φλωρινιώτες είναι συνηθισμένοι με το χιόνι.

Μπορεί να μη δημιουργεί προβλήματα όπως παλαιότερα με αποκλεισμένους οικισμούς και κλεισμένους δρόμους, ωστόσο τα έξοδα της θέρμανσης αυξάνονται κατακόρυφα το διάστημα του χειμώνα με τους Φλωρινιώτες να ζητούν έξτρα επιδότηση για την περιοχή τους.

«Θέλεις 3.000 να ζεσταθείς και το επίδομα θέρμανσης το ίδιο στη Φλώρινα το ίδιο και στη Κρήτη» σχολιάζουν χαρακτηριστικά τονίζοντας πως χρειάζεται βοήθεια.

Σε επιφυλακή είναι τα εκχιονιστικά μηχανήματα στην Κοζάνη.

Στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων Πολυμύλου η πυκνή χιονόπτωση συνεχίζεται.

Τα μηχανήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Στα λευκά ντύθηκε και η Σαμαρίνα, η οποία είναι αποκλεισμένη.

Πρώτη μέρα χιόνι για το Περτούλι στα Τρίκαλα.

Περίπου από τις 12 τα μεσάνυχτα ξεκίνησε να χιονίζει στην περιοχή του Περτουλίου.

Μηχανήματα κράτησαν ανοιχτά το δρόμο ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν οι επισκέπτες το χιονοδρομικό κέντρο.

Δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι πίστες, αλλά ο κόσμος βρήκε τρόπο να απολαύσει το χιόνι.

Στο κέντρο της Αθήνας ο δρόμος άνοιξε και κατάπιε ταξί.

Με την ισχυρή βροχόπτωση υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας με αποτέλεσμα να βυθιστεί αυτό εδώ το ταξί χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Και η κακοκαιρία θα συνεχιστεί καθώς έχουμε μπει για τα καλά στον χειμώνα.

Επικαιροποιήθηκε το Eκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 14/12/2023/12.00 επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι θυελλώδεις βορείων διευθύνσεων άνεμοι που επικρατούν στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο θα συνεχιστούν.

Η πτώση της θερμοκρασίας, που είναι ήδη αισθητή στην κεντρική και βόρεια χώρα, θα γίνει αισθητή και στις υπόλοιπες περιοχές με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

Α. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι θα εξασθενήσουν και θα διατηρηθούν στα 7 με 8 μποφόρ από το:

α) Μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο.

β) Βράδυ στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

Β. Παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα, που τοπικά στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Επισημαίνεται ότι οι επικαιροποιήσεις των έκτακτων δελτίων που θα γίνονται ανά 12 ώρες, αποτελούν συνέχεια του αρχικού Δελτίου Επιδείνωσης και δεν είναι νέα Έκτακτα Δελτία.

