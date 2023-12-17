Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ που εκδόθηκε στις 14/12/2023/12.00 επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι θυελλώδεις βορείων διευθύνσεων άνεμοι που επικρατούν στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο θα συνεχιστούν.

Η πτώση της θερμοκρασίας, που είναι ήδη αισθητή στην κεντρική και βόρεια χώρα, θα γίνει αισθητή και στις υπόλοιπες περιοχές με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

Α. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι θα εξασθενήσουν και θα διατηρηθούν στα 7 με 8 μποφόρ από το:

α) Μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο.

β) Βράδυ στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

Β. Παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα, που τοπικά στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Επισημαίνουμε ότι οι επικαιροποιήσεις των έκτακτων δελτίων που θα γίνονται ανά 12 ώρες, αποτελούν συνέχεια του αρχικού Δελτίου Επιδείνωσης και δεν είναι νέα Έκτακτα Δελτία.

