Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τον καιρό της χώρας από την Παρασκευή 10/11 έως τη Δευτέρα 13/11 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι τα εξής:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, που σε κάποιες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η επικράτηση νότιων και δυτικών ανέμων, που κατά διαστήματα στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και θα προκαλούν σχετικά υψηλό κυματισμό.

Σε ότι αφορά την πρώτη ημέρα της επερχόμενης κακοκαιρίας, Παρασκευή 10/11, η πρώτη ατμοσφαιρική διαταραχή θα προκαλέσει από το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά, οι οποίες έως το βράδυ θα επεκταθούν στη Μακεδονία και στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου καθώς και στα νότια της Κρήτης. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο και στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά, και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες της Παρασκευής 10/11 καθώς και οι περιοχές με αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Με μαύρες και λευκές κουκίδες σημειώνονται οι περιοχές με αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης με χαλάζι μικρού μεγέθους ενώ με κόκκινα τρίγωνα σημειώνονται οι περιοχές με αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης με χαλάζι μεγαλύτερου μεγέθους.

Στο Ιόνιο το μεσημέρι και απόγευμα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ που από τις πρώτες βραδινές ώρες θα γίνουν δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους έως 6 μποφόρ από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κατά τόπους.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Παρασκευή 10/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική). Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στη χώρα ως σύνολο και ότι τα φαινόμενα στα δυτικά και νοτιοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και συνιστάται προσοχή.

Πηγή: skai.gr

