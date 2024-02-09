Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διήμερο, καθώς από το Σάββατο θα αναπτυχθούν νεφώσεις από τα δυτικά και ακολούθως σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η Αττική θα επηρεαστεί κυρίως από το βράδυ της Κυριακής έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πιο αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο από την ΕΜΥ:

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και τα βορειοανατολικά πιθανώς να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στη Θράκη και από το μεσημέρι και στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη και στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη, θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το μεσημέρι 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 και τοπικά έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, από το απόγευμα νότιοι και από το βράδυ τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 με 7 και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα νότιοι ενισχυόμενοι στα 6 με 7 μποφόρ στις Σποράδες.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα δυτικά που βαθμιαία θα επεκταθούν και στα ανατολικά και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο, από τις απογευματινές και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τα βόρεια ηπειρωτικά (κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη) και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στα πελάγη τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πρόσκαιρα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από τις μεσημβρινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ, σταδιακά θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.