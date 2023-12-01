Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Από το το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

'νεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6 βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά θαλάσσια - παράκτια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023

Σε όλη τη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη και πιθανώς στη δυτική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 06 έως 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-12-2023

Στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια.

