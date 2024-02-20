Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 04 έως 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές από 07 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου .

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά περιόδους.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, τις πρώτες πρωινές ώρες και από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιότερα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος και στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανή βροχή έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά περιόδους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-02-2024

Αρχικά στo Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στις Σποράδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου (κυρίως νοτίως της Κέρκυρας), τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου το βράδυ θα περιοριστούν στα νοτιοδυτικά και θα εξασθενήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 15 με 16 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.