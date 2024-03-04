Από το απόγευμα της Δευτέρας πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία προβλέπει η ΕΜΥ.

Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν από το απόγευμα στα δυτικά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα πιθανώς πρόσκαιρα να είναι ισχυρά στα δυτικά και το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Τις βραδινές ώρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα ενταθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν καταιγίδες πιθανώς στη δυτική και κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές. Στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας το βράδυ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες νότιοι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες νότιοι 5 με 6 μποφόρ ενισχυόμενοι τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4, από τις απογευματινές ώρες νότιοι 5 και τις βραδινές ώρες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές τη νύχτα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 05-03-2024

Στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα, σταδιακά από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με την εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι νότιοι έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια και τα δυτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 και στα νησιά του Αιγαίου τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

