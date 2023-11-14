Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κι όμως, σ' αυτές τις περιοχές ο χειμώνας έχει έρθει

Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Τρίτης 14/11

χειμώνας

Χαμηλές ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης 14/11. Η χαμηλότερη ελάχιστη καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -0.3 °C. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

χειμώνας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Meteo χειμώνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark