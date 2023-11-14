Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες δυτικών διευθύνσεων τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-11-2023

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα, με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Από το απόγευμα στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και στην κεντρική Μακεδονία θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

