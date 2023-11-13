Σήμερα Δευτέρα Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Α. Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αλλά βαθμιαία και από τα Δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 23 με 25 βαθμούς.

Την Τρίτη Σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι : Δυτικοί - Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια.

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες θα σημειωθούν το βράδυ στα Βορειοανατολικά και το Ανατολικό Αιγαίο που την Πέμπτη γρήγορα θα σταματήσουν. Άνεμοι ΝΔ έως ΒΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Δυτικοί - βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

