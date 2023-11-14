Σήμερα Τρίτη Σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 22 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 24 βαθμούς , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς.

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αργά το απόγευμα -βράδυ στα, Βορειοανατολικά και το Ανατολικό Αιγαίο που την Πέμπτη γρήγορα θα σταματήσουν. Άνεμοι ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά η οποία αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά πρόσκαιρα πυκνότερη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς .

