προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με τους ανέμους να πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία , Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση. Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τρίτη

Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, τη Θράκη, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και από το μεσημέρι στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

