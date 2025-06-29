Σημαντική πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία σήμερα. Στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους τους 35 με 36 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι τοπικά 9 μποφόρ θα επικρατήσουν στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην κεντρική Μακεδονία (περιοχή Χαλκιδικής και Πιερίας), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο,

λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στην Εύβοια, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 7 με 8 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Πρόγνωση για αύριο Δευτέρα, 30-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά ανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα στα νότια έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιουνίου τους 33 με 35, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη, 01-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βορειοανατολικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7

μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Τετάρτη, 02-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη, 03-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

