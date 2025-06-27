Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως μετά το μεσημέρι κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και το βράδυ στη Θράκη. Επίσης, το μεσημέρι - απόγευμα τοπικοί όμβροι και μικρής διαρκείας καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου και της ορεινής Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και το βράδυ στη Θράκη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 39 με 41 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 στα ηπειρωτικά τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, όμως μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο, Σάββατο 28-06-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, όμως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 2 με 3 βαθμούς και θα φτάσει κατά τόπους στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή, 29-06-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά στις περιοχές Κυκλάδων, Κρήτης, Δωδεκανήσων και νησιών Ανατολικού Αιγαίου έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 30-06-2025

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα στα νότια 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 01-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.