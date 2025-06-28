Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους θα εκδηλωθούν κατά τόπους στη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά 2 με 3 βαθμούς, η οποία θα φτάσει στα ηπειρωτικά μέχρι τους 38 βαθμούς.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά 36 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 35 με 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή, 29-06-2025

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στις περιοχές Κυκλάδων, Κρήτης, Δωδεκανήσων και νησιών ανατολικού Αιγαίου έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα, 30-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα στα νότια έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη, 01-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Τετάρτη, 02-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

