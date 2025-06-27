Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Από καύσωνα σε μπουρίνια - Πού θα χαλάσει ο καιρός

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι και σήμερα Παρασκευή (27-06-25) στη χώρα μας, ενώ από το απόγευμα προβλέπονται στη βόρεια Ελλάδα κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Αναλυτικά:

Α. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο (28-06-25) η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς και την Κυριακή (29-06-25) δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Β. Ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από σήμερα το απόγευμα κατά τόπους στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παύση των ισχυρών φαινομένων αναμένεται τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (28-06-25).

Γ. Οι άνεμοι από το Σάββατο (28-06-25) σταδιακά θα ενισχυθούν σε όλη τη χώρα και την Κυριακή (29-06-25) θα φτάνουν έως 9 μποφόρ στις περιοχές Κυκλάδων, Κρήτης, Δωδεκανήσων και νησιών Ανατολικού Αιγαίου και έως 8 μποφόρ στην Εύβοια, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο.

Πηγή: skai.gr

