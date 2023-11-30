Σήμερα Πέμπτη Στα Νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 18 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.

Την Παρασκευή Στη δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Τέλος το Σάββατο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το βράδυ στα ΒΔ , που την Κυριακή βαθμιαία θα επεκταθούν στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Η Ένταση των ανέμων 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και μικρή πτώση την Κυριακή στα Βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

