Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τρίτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από το μεσημέρι προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τη νύχτα κατά τόπους ισχυρές.



Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά αρχικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα από νότιες έως 5 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τη νύχτα κατά τόπους ισχυρές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσες 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσες 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια νότιοι έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

