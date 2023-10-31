Σήμερα Τρίτη Το πρωί λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα Δωδεκάνησα και αργά το απόγευμα προς το βράδυ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Νότιοι – Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη Στη δυτική Ελλάδα , στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι Νότιοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

την Πέμπτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Την Παρασκευή από το βράδυ και από τα Βορειοδυτικά , αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που το Σάββατο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα ενισχυθούν οι νοτιάδες και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

