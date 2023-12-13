Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από τις βραδινές ώρες αυξημένες νεφώσεις στα βορειοδυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και τις πρωινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη 6 και από τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 02 έως 16 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 07 έως 19 με 20 και στη νησιωτική χώρα από 12 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνές. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και τις πρωινές ώρες τοπικά στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά 4 με 5 και στο ανατολικό Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια αυξημένες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και στην Κρήτη δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα 6 βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από αργά το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες νοτιοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-12-2023

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με πιθανότητα βροχής τις βραδινές ώρες στη Θεσσαλία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 04 έως 18 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 09 έως 21 με 22 και στη νησιωτική χώρα από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

