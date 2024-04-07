Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους αρχικά στα βορειοανατολικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες, ,προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το βράδυ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρους όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει και στη νησιωτική χώρα και τη Θράκη τους 23 με 25 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 27 και κατά τόπους τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από το βράδυ ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που γρήγορα από τα ανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Το βράδυ οι νεφώσεις στη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν εκ νέου, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα και από το βράδυ γενικά αίθριος. Στα νότια αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα πυκνώσουν και το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-04-2024



Στην Κρήτη και πιθανώς στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και στο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-04-2024



Στην Κρήτη και πιθανώς στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-04-2024



Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι-απόγευμα δυτικοί 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-04-2024



Γενικά αίθριος καιρός. Σταδιακά στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

