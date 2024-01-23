Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τόπους στα ανατολικά και από το απόγευμα στα δυτικά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της βόρειας χώρας από -04 (μείον 4) έως 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 13 με 14 βαθμούς και στη νησιωτική Ελλάδα από 07 έως 15 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν κυρίως στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 07 έως 15 και στα Δωδεκάνησα έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις βραδινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-01-2024

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -01 (μείον ένα) έως 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τους 03 έως 14 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 07 έως 15 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-01-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-01-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-01-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

