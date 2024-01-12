ΣΑΒΒΑΤΟ

Τοπικές χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς και πρόσκαιρες, στα ορεινά - ημιορεινά της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και στις ορεινές περιοχές της Α - ΒΑ Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Άνεμοι Β-ΒΑ με ένταση 6 με 7 μποφόρ και ριπές στα ανατολικά και τα νότια πελάγη ως τα 8 μποφόρ.

Πτώση θερμοκρασίας.

Στην ΑΤΤΙΚΗ Ασθενείς βροχές ή χιονόνερο κυρίως στα Β και Α του νομού. Δεν προβλέπονται χιονοπτώσεις σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 500 μέτρων, αλλά και εκείνες που θα σημειωθούν σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου θα είναι ασθενείς και πρόσκαιρες.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Αισθητή βελτίωση του καιρού.

Παγετός στα ηπειρωτικά, κατά τόπους στα βόρεια ισχυρός.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ – τα Ν και το Α. Αιγαίο.

Άνεμοι Δ-ΝΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ. Άνοδος της θερμοκρασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

Δεν προβλέπονται αξιόλογης έντασης βροχές.

