Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά, τα βόρεια, την ανατολική νησιωτική χώρα και πιθανώς την Κρήτη.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστεί ομίχλη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στις βορειότερες περιοχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και ανοιχτά στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι πιο πυκνές.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι πρόσκαιρα θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα βροχής.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 4-1-2024
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στα ανατολικά και νότια τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.