Σήμερα Τρίτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Ανατολικά και Νότια , και από το βράδυ στα Δυτικά , που τη νύχτα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ στο Ιόνιο 5 με 6 , στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Κεντρικά και Βόρεια έως 13 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 17 με 18 βαθμούς, και στο Αιγαίο έως 20 με 21 βαθμούς.

Την Τετάρτη Σε όλη τη χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, και κυρίως στα βορειοδυτικά. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α. Αιγαίο που την Παρασκευή θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το βράδυ που τη νύχτα θα ενταθούν. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

