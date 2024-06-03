Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Ο κανονισμός πυροπροστασίας είναι από πέρυσι τον Μάιο

Ο κανονισμός πυροπροστασίας είναι από πέρυσι το Μάιο και αφορά όσους έχουν σπίτια μέσα σε δάσος ή και σε απόσταση 300 μέτρων από τα όρια της δασικής έκτασης, διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Εξήγησε ότι «οι ιδιοκτήτες που έχουν σπίτια στα δάση θα πρέπει να καταθέσουν το πιστοποιητικό πυροπροστασίας υπογεγραμμένο από ένα ειδικό επιστήμονα και το κόστος να ξεκινάει από 150 ευρώ».

Τόνισε το πιστοποιητικό θα είναι άπαξ.

Ανέφερε ότι ειδικά για φέτος οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κάνουν τις εργασίες για το κλάδεμα και να γνωρίζουν το σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό το πιστοποιητικό πυροπροστασίας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 21 Ιουνίου, ενώ παράλληλα είναι σε ισχύ η πλατφόρμα του υπουργείου πολιτικής προστασίας για τα ακαθάριστα οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου και η προθεσμία είναι μέχρι 30 Ιουνίου.

Να αλλάξουν πάροχο αν διαπιστώσουν αύξηση στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Ιούνιο κάλεσε τους καταναλωτές μεσώ του ΣΚΑΙ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Απέδωσε τις αυξήσεις στην άνοδο της τιμής του αερίου, στην αύξηση της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα και στη μείωση της παραγωγής των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τον Μάιο.

Tόνισε πάντως πως ακόμα και τώρα, ο καταναλωτής μπορεί να βρει πράσινο τιμολόγιο κάτω από τα 12 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα υπάρξουν νέες επιδοτήσεις λόγω της αύξησης της τιμής, ο κ Σκυλακάκης σημείωσε ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες από αυτές του Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

