Και οι ευρωεκλογές είναι στον ΣΚΑΪ: Κυριακή 9 Ιουνίου - Δείτε το trailer

Πιστός στη δέσμευσή του για έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση, ο ΣΚΑΪ προετοιμάζεται εντατικά για την πλήρη κάλυψη των Ευρωεκλογών την Κυριακή 9 Ιουνίου.

Από νωρίς το πρωί και μέχρι αργά το βράδυ, ο σταθμός με τη μακρά παράδοση στην ποιότητα της ενημέρωσης και της ειδησεογραφίας, θα είναι κοντά στον πολίτη που θέλει να ξέρει.

Σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα και το δυναμικό των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού, με συνεχή ροή Ειδήσεων, εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ και παρουσία σε όλα τα κέντρα των εξελίξεων, θα δίνουν τον παλμό των γεγονότων και θα ενημερώνουν συνεχώς τους τηλεθεατές για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Περισσότεροι από 120 δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν αναλάβει να ενημερώνουν το κοινό για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας. Με την άρτια υλικο-τεχνολογική υποδομή του, τα πιο σύγχρονα graphics, το έμπειρο δυναμικό του, αλλά και με συνεντεύξεις, αναλύσεις ειδικών, δημοσκοπήσεις, ο ΣΚΑΪ θα μεταφέρει με αντικειμενικότητα στους τηλεθεατές την ευρωπαϊκή προοπτική.

Ο εκλογικός μαραθώνιος θα ξεκινήσει από τις 05:30 το πρωί στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο.

Στις 09:40, τη σκυτάλη θα πάρουν οι «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας

Στις 11.40, «ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ» Γιάννης Πιτταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλυτζάνη.

Η βραδιά των εκλογών θα ξεκινήσει στις 17:45. Η Σία Κοσιώνη, ο Αλέξης Παπαχελάς, ο Παύλος Τσίμας και όλο το επιτελείο του ΣΚΑΪ θα παρουσιάσουν, αναλύσουν και ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα της κάλπης.

Στις 19:00 ακριβώς, θα ξεκινήσει το EXIT POLL από τον Γιώργο Αράπογλου και την PULSE και, αμέσως μετά, τα επίσημα αποτελέσματα.

Ο ενημερωτικός τομέας του ΣΚΑΪ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των Ευρωεκλογών στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα που θα επηρεάσει το μέλλον όλων μας, δεσμεύεται για μια ακόμη φορά να κάνει το καλύτερο δυνατό για την άμεση, έγκυρη, ποιοτική και αντικειμενική δημοσιογραφία.

Την Κυριακή 9 Ιουνίου, ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ.

Πηγή: skai.gr

