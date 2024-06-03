Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«5 ημέρες πριν τις Ευρωεκλογές, η καταστροφολογία της Αντιπολίτευσης και για την οικονομία συνεχίζεται.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει γίνει Ελβετία. Προτιμά, όμως, κανείς την ανεργία στο 17,5% που ήταν το 2019 αντί στο 10,4% που είναι σήμερα; Είναι άραγε καλύτερος ο κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ που τον παραλάβαμε από τα 830 ευρώ που είναι σήμερα; Αντίστοιχα, είναι καλύτερος ο μέσος μισθός στα 1.046 ευρώ αντί για τα 1.258 ευρώ; Και τελικά, υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι ήταν καλύτερη η απόκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα έχουμε σύγκλιση;

Παραθέτουμε μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο. Οι Έλληνες γνωρίζουν την πραγματικότητα. Και είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξουν την προσπάθειά μας!».



Πηγή: skai.gr

