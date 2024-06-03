Συνεχίζεται η μεγάλη ανταπόκριση στη νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της ΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε συναφείς αντίστοιχες ειδικότητες, με συνολικά περισσότερες από 11.400 εγγραφές.

Στις τρεις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της, έχουν ήδη εγγραφεί 1.793 επιχειρήσεις και 9.622 πολίτες, 4.441 (46%) εκ των οποίων είναι άνεργοι, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 12.300 matches (αντιστοιχίσεις) ανάμεσα σε επιχειρήσεις και υποψηφίους και έχουν ολοκληρωθεί 4.127 συνεντεύξεις χωρίς καμία διαμεσολάβηση.

Οι δέκα πρώτες περιοχές με βάση τον αριθμό επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα μέχρι σήμερα, είναι: Ρόδος, Κέρκυρα, Αθήνα (περιοχή Συντάγματος), Χανιά, Θάσος, Κως, Κεφαλονιά, Ηράκλειο Κρήτης, Κασσάνδρα, Θεσσαλονίκη (κέντρο).

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr απευθύνεται σε επιχειρήσεις και η εφαρμογή JOBmatch σε όσους αναζητούν εργασία.

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν δωρεάν στην πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr το προφίλ τους και «αναζητούν υπάλληλο» άμεσα, από τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, επιλέγοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά:

• Ειδικότητα

• Επιλογή τύπου εργασίας (μόνιμη, εποχική, άλλη)

• Ημερομηνία έναρξης εργασίας

• Εύρος μισθού

Αντίστοιχα, όσοι αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις τουρισμού-εστίασης μπορούν να «κατεβάσουν» την εφαρμογή JOBmatch, που είναι διαθέσιμη σε Android (Google Play Store) και IOS (Apple App Store), να δημιουργήσουν προφίλ και να διαμορφώσουν τις επιλογές τους με τη χρήση φίλτρων, όπως ενδεικτικά:

• Επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν

• Ωράριο

• Περιοχή

• Εύρος μισθού

• Ημερομηνία διαθεσιμότητας

Η πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι υποψήφιοι εργαζόμενοι ταιριάζουν στην αναζήτησή τους, ώστε να τους επιλέξουν και στη συνέχεια να προτείνουν ημέρα και ώρα συνέντευξης. Έτσι, η διαδικασία εύρεσης υπάλληλου, μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά!

Παράλληλα, κάθε υποψήφιος ενημερώνεται άμεσα από την εφαρμογή JOBmatch μόλις μία επιχείρηση τον επιλέξει για συνέντευξη και έχει την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση αποδοχής, η επιχείρηση βλέπει τα στοιχεία του και επικοινωνεί μαζί του για την πραγματοποίηση της συνέντευξης.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν τα φίλτρα αναζήτησης όσο συχνά επιθυμούν, διαμορφώνοντας το προφίλ τους ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και τις επιλογές τους.



Σημειώνεται ότι η χρήση της πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις λειτουργεί αποκλειστικά μέσω browser. Μπορούν να κάνουν είσοδο και εγγραφή μέσω browser από σταθερό υπολογιστή, tablet ή smartphone και η πλατφόρμα λειτουργεί από όλους τους browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge, κ.λπ.)

