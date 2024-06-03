Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Η αγαπημένη ηθοποιός Δήμητρα Παπαδοπούλου με την απίθανη πένα, φυσικά δεν ξεκίνησε τα μπάνια της χωρίς να το διακωμωδήσει όπως μόνο εκείνη μπορεί.

Έτσι δημοσίευσε στο Instagram της ένα βίντεο με την… Οδύσσεια του πρώτου μπάνιου για αυτό το καλοκαίρι. Δεν κρίνουμε. Τα ίδια και χειρότερα θα κάνουμε.

Σε αυτό η Δημητρούλα (όπως τη φωνάζει η φίλη της|) εφοδιασμένη με πετσέτα και καπέλο, παίρνει το δρομάκι που οδηγεί από το σπίτι όπου βρίσκεται σε έναν όμορφο απομονωμένο μικρό κόλπο που απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε έχει αποκλειστική πρόσβαση.

Μαζί της μια φίλη της που τραβάει και το βίντεο και δεν σταματάει να την πειράζει όσο εκείνη περνάει τον «γολγοθά» της πρώτης βουτιάς.

Οι διάλογοι και το ύφος της σπαρταριστοί. Αν και μας έλειψε να την ακούσουμε να τραγουδάει το «Κολυμπάμε, κολυμπάμε» της Ντόρι από το Νέμο (είναι η δική της φωνή στη μεταγλώττιση), απολαύσαμε τα όλο χάρη ουρλιαχτά και την ευχή της για καλό καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

