Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναδημοσιεύει τα αποτελέσματα της πρόσφατης πανελλαδικής Έρευνας της εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκτίμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας, με διακριτή αναφορά στην ΕΛΣΤΑΤ.

Στην έρευνα, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2024, οι ερευνώμενοι καλούνταν να απαντήσουν στο ερώτημα «Κατά πόσο εμπιστεύεστε κάθε έναν από τους παρακάτω θεσμούς για την πρόοδο και την ευημερία της χώρας μας;»

Τα αποτελέσματα και η σχετική κατάταξη ως προς την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στους θεσμούς παρουσιάζονται παρακάτω, με την ΕΛΣΤΑΤ να βρίσκεται στην τρίτη (3η) θέση:

Η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί διαχρονικά σημαντική προϋπόθεση για τη διασφάλιση έγκυρης και ποιοτικής στατιστικής πληροφορίας και συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής μας για την παραγωγή και διάδοση χρήσιμων, επίκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων.

