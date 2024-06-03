Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Γυμνοί στον Ήλιο στην ΕΡΤ3, Τρίτη 04/06 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Ρενέ Κλεμάν, Πρωταγωνιστούν: Αλέν Ντελόν, Μαρί Λαφορέτ, Μορίς Ρονέ, Ρόμι Σνάιντερ

Ένας πλούσιος Αμερικανός βιομήχανος αναθέτει στον Τομ Ρίπλεϊ να φέρει τον γιο του Φιλίπ στην πατρίδα. Ο Τομ, επίσης πρώην φίλος του Φιλίπ, τον βρίσκει στην Ιταλία να διασκεδάζει με την ερωμένη του Μαρτζ Ντιβάλ και να μην έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στις Η.Π.Α. Ο Τομ, θεωρώντας ότι η αποστολή του έχει τελειώσει, το εκμεταλλεύεται κάνοντας διακοπές με τον Φιλίπ. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα πάνε άσχημα. Ταπεινωμένος από τον Φιλίπ και σε αδιέξοδο από τον πατέρα του φίλου του, ο Τομ διαπράττει το τέλειο έγκλημα, σκοτώνοντας τον Φιλίπ και κλέβοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό. Παρ’ όλα αυτά, χάνει τελικά τον έλεγχο της κατάστασης, αφού διαπράττει ένα δεύτερο έγκλημα.

Νυχτερινοί Επισκέπτες στο COSMOTE CINEMA 1HD, 04/06 στις 22:55

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Χερς , Ηθοποιοί: Σαρλότ Γκενσμπούργκ,Νοέ Αμπιτά,Εμμανουέλ Μπεάρ

Παρίσι, αρχές δεκαετίας του 1980. Μια γυναίκα, που πασχίζει να μεγαλώσει μόνη της τα δύο παιδιά της, βρίσκει δουλειά σε μια νυχτερινή ραδιοφωνική εκπομπή. Εκεί, θα γνωρίσει ένα άστεγο κορίτσι και θα το πάρει υπό την προστασία της.

Σκοτεινά Νερά στην ΕΡΤ3, Τετάρτη 05/06 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Todd Haynes, Παίζουν: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp, Victor Garber

Ο Ρομπ είναι μεγαλοδικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος και εκπροσωπεί μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες. Η καριέρα του βρίσκεται στην καλύτερη φάση της όταν δύο αγρότες έρχονται σε επαφή μαζί του και ισχυρίζονται ότι ένα παράρτημα της εταιρίας DuPont αποβάλλει τοξικά απόβλητα στον τοπικό ποταμό με αποτέλεσμα την καταστροφή των γεωργικών εκτάσεων και τον θάνατο εκατοντάδων ζώων. Με σκοπό να τους βοηθήσει και να ανακαλύψει την αλήθεια συντάσσει μια επιστολή διαμαρτυρίας που σηματοδοτεί την έναρξη μιας δεκαπενταετούς διαμάχης που θα θέσει σε δοκιμασία όχι μόνο την καριέρα του, αλλά και την υγεία του και τις οικογενειακές του σχέσεις.

Έγκλημα στον Νείλο στην ΕΡΤ3, Πέμπτη 06/06 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Τζον Γκιλέρμιν, Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Ουστίνοφ, Μία Φάροου, Μπέτι Ντέιβις, Μάγκι Σμιθ, Άντζελα Λάνσμπερι, Ολίβια Χάσσεϊ, Ντέιβιντ Νίβεν, Τζέιν Μπίρκιν

Υπόθεση:Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Ηρακλή Πουαρό σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Νείλο, μία όμορφη κληρονόμος βρίσκεται δολοφονημένη εν πλω. Θα καταφέρει ο Πουαρό να βρει τον δολοφόνο πριν το τέλος του ταξιδιού; Μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι με ένα λαμπερό καστ πρωτοκλασάτων ηθοποιών.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.